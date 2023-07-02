Дієтолог і сертифікована фахівчиня в галузі медицини способу життя Рохіні Баекал у коментарі популярному британському онлайн-виданню розповіла, що темний шоколад, багатий на какао-боби, збільшує тривалість життя і знижує ризик серцево-судинних захворювань і діабету.

– Флавоноїди, рослинні поживні речовини із захисними властивостями для серця, містяться в багатьох продуктах, але їх багато в сирому какао, що використовується для приготування шоколаду, – пояснила дієтолог.

Рохіні стверджує, що какао – чудове джерело магнію, заліза, міді, марганцю та антиоксидантів, які зменшують пошкодження клітин.

За словами експерта, одна порція какао-порошку містить більше флавоноїдних антиоксидантів, ніж більшість людей споживають за цілий день при звичайному харчуванні.

– Що вищий відсоток какао, то більше активних сполук, які приносять користь для здоров’я, – каже Баекал.

Це означає, що для того, щоб отримати масу переваг, слід вживати темний шоколад із високим вмістом какао-бобів – від 70 до 90%.

Експерт пояснила, що короткострокові дослідження також показують, що споживання флаванолу може поліпшити чутливість до інсуліну, що може знизити ризик діабету II типу.

– Існує значна кореляція між споживанням какао і зниженням ризику серцево-судинних захворювань, інсульту, деменції, діабету II типу та загальною смертністю, – каже дієтолог.

Передбачається, що це пов’язано із захисним характером антиоксидантів, що містяться в какао, проте, безумовно, потрібні масштабніші дослідження, резюмує експерт.

Джерело: Express