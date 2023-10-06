Чимало людей у всьому світі не уявляють свій ранок без кави. Проте якщо ви помітили, що така звичка вас не бадьорить, а навпаки, нервує, можливо й кави забагато. Тому дослухайтеся до порад британського дієтолога Майкла Мослі.

Вплив кави на серце і мозок

Лікар наводить дані дослідження, яке показує, що кава позитивно впливає на функції мозку та серцево-судинної системи, якщо пити не більше трьох чашок на день. Флаваноли та антиоксиданти, що входять до складу запашного напою, не лише покращують здоров’я мозку та серця, а й навіть мають протизапальний ефект.

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Користь кави

А от чашка кави за одну годину до тренування допоможе зберегти енергію та поліпшити ефективність занять. При аеробних вправах жир трансформується у м’язи, а потім ще розщеплюватиметься протягом кількох годин.

Коли не варто пити каву

Не слід пити каву натще після пробудження або через проблеми зі сном – гормон стресу, кортизол, може підвищити рівень цукру в крові.