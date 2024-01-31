В інституті Амосова успішно прооперували 33-річного чоловіка з рідкісною вадою серця – Синдромом Бланда-Уайта-Гарланда.

Цю недугу також називають синдром ALCAPA, вона характеризується аномальним відходженням лівої коронарної артерії від легеневої.

Про хворобу серця Денис Панасюк з Одеси дізнався, коли проходив ВЛК. Раніше про неї чоловік навіть не здогадувався.

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У випадку Дениса виявилося, що лише передньоміжшлуночкова артерія мала відхід від легеневої артерії, а огинаюча артерія відходила звичайно.

Відходження було на досить великій відстані від аорти, куди потрібно було пересаджувати цю коронарну артерію.

Медики обирали між прямою реплантацією (приживленням) та використанням операції Takeuchi.

Рішення приймали прямо під час втручання. Все ж, чоловікові провели пряму реплантацію коронарної артерії.

Денис Панасюк успішно переніс операцію, почувається добре і вже виписався з лікарні.

Денис повертається додому до коханої дружини і маленької донечки. Він є інженером-інструктором і його важлива робота чекає на нього.

Джерело: Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова