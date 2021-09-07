Україна отримала $35,8 млн для боротьби з коронавірусом, а також ВІЛ-інфекцією та туберкульозом.

Кошти надійшли від Глобального фонду боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією.

– Кошти гранту будуть спрямовані на першочергові потреби у боротьбі з коронавірусною хворобою, ВІЛ-інфекцією та туберкульозом та усунення бар’єрів до послуг у сфері охорони здоров’я, які створила ця пандемія, – повідомив головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

На ці кошти країна планує придбати засоби індивідуального захисту.

Крім того, у планах – збільшити охоплення заходів зі зміцнення основних компонентів систем охорони здоров’я, таких як національні мережі лабораторій, ланцюги постачання.

Через поширення коронавірусу у світі, зростання кількості хворих, зокрема тих, хто потребує госпіталізації, зросло навантаження на медичну систему країни. Через це виникла потреба у додатковому фінансуванні.

Крім того, країна має домовлятися про постачання вакцин від коронавірусу, щоб продовжувати проводити вакцинальну кампанію.