Національна система медицини катастроф України отримала 30 нових евакуаційних автомобілів на базі позашляховиків Toyota Land Cruiser J78. Їх передала в рамках гуманітарної ініціативи Швейцарська благодійна асоціація Free Ukraine.
Про це повідомила пресслужба МОЗ.
Відзначається, що мова йде про унікальні повнопривідні позашляховики Toyota Land Cruiser J78, які призначені для роботи в складних умовах на територіях зі зруйнованою інфраструктурою.
– Вони прості в технічному обслуговуванні, мають великий паливний бак, через що не потребують дозаправки в межах 1 000 км. У автівок дизельні двигуни, високий кліренс, до того ж у них відсутня складна електроніка, – йдеться в повідомленні.
Стало відомо, що загалом до кінця року в рамках гуманітарної ініціативи з розвитку національної системи медицини катастроф Міністерству охорони здоров’я України будуть передані 100 нових евакуаційних і швидких автомобілів.
Фото: МОЗ