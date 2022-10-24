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Для медицини катастроф: Швейцарія передала Україні 30 унікальних позашляховиків

24 Жовтня 2022, 10:40
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
позашляховик

Національна система медицини катастроф України отримала 30 нових евакуаційних автомобілів на базі позашляховиків Toyota Land Cruiser J78. Їх передала в рамках гуманітарної ініціативи Швейцарська благодійна асоціація Free Ukraine.

Про це повідомила пресслужба МОЗ.

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Відзначається, що мова йде про унікальні повнопривідні позашляховики Toyota Land Cruiser J78, які призначені для роботи в складних умовах на територіях зі зруйнованою інфраструктурою.

– Вони прості в технічному обслуговуванні, мають великий паливний бак, через що не потребують дозаправки в межах 1 000 км. У автівок дизельні двигуни, високий кліренс, до того ж у них відсутня складна електроніка, – йдеться в повідомленні.

Стало відомо, що загалом до кінця року в рамках гуманітарної ініціативи з розвитку національної системи медицини катастроф Міністерству охорони здоров’я України будуть передані 100 нових евакуаційних і швидких автомобілів.

Фото: МОЗ

Джерело
МОЗ
Теги
гуманітарка МОЗ України Швейцарія швидка допомога
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