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Для операцій у польових умовах: Наєв передав військовому госпіталю унікальні портативні системи

23 Березня 2023, 08:45
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
системи від Наєва

Командувач Об’єднаними Силами ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв передав у військовий госпіталь, який виконує завдання в Північній операційній зоні, унікальні портативні інноваційні системи Surgi Box для проведення невідкладних хірургічних операцій в польових умовах.

За словами генерал-лейтенанта Сергія Наєва, медперсоналу госпіталю передано 38 таких комплектів.

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Це обладнання допомагає економити час для обробки операційного поля в умовах агресивного середовища, наприклад, в підвалах, в наметах, під час перевезення санітарним транспортом.

Іншими словами, Surgi Box допоможуть підвищити шанси для збереження життя пораненого там, де не можна надати кваліфіковану допомогу в умовах операційної.

Інноваційні переносні системи передані командуванню Об’єднаних Сил ЗС України американською неурядовою організацією за сприяння благодійного фонду Захистити майбутнє.

Джерело: Оперативне командування

Теги
Війна в Україні Медики Операція
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