Командувач Об’єднаними Силами ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв передав у військовий госпіталь, який виконує завдання в Північній операційній зоні, унікальні портативні інноваційні системи Surgi Box для проведення невідкладних хірургічних операцій в польових умовах.
За словами генерал-лейтенанта Сергія Наєва, медперсоналу госпіталю передано 38 таких комплектів.
Це обладнання допомагає економити час для обробки операційного поля в умовах агресивного середовища, наприклад, в підвалах, в наметах, під час перевезення санітарним транспортом.
Іншими словами, Surgi Box допоможуть підвищити шанси для збереження життя пораненого там, де не можна надати кваліфіковану допомогу в умовах операційної.
Інноваційні переносні системи передані командуванню Об’єднаних Сил ЗС України американською неурядовою організацією за сприяння благодійного фонду Захистити майбутнє.
Джерело: Оперативне командування