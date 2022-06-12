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Для проведення операцій будь-якої складності: Сумщина отримала сучасну наркозну станцію

12 Червня 2022, 13:47
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
медики
Джерело: Depositphotos

Сумська обласна клінічна лікарня отримала наркозно-дихальну станцію для проведення інгаляційної анестезії. Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров’я України.

– Станція забезпечує проведення анестезіології під час операцій будь-якої складності з моніторингом всіх параметрів контролю пацієнта на найвищому рівні. Це перша станція такого класу в обласній лікарні, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що за десять днів червня медзаклади Сумщини, завдяки партнерству МОЗ, уряду, першої леді Олени Зеленської, місцевої влади та благодійних організацій, вчетверте отримують нове медичне обладнання.

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  • обласний перинатальний центр отримав спеціалізований інкубатор для тривалого виходжування новонароджених дітей;
  • онкологічний диспансер – комп’ютерний томограф вартістю 17 млн грн;
  • обласна лікарня – ВАК-апарати, завдяки яким виліковуються навіть найважчі інфіковані, рвані, осколкові рани і наркозна станція.

В обласній клінічній лікарні щодня відбувається до 30 оперативних втручань.

Нове обладнання не лише сприятиме якіснішій медичній допомозі мешканцям регіону, а й допомагатиме зберегти життя захисникам України та мирним громадянам, які отримали поранення внаслідок військової агресії РФ.

Джерело
МОЗ
Теги
Благодійність Війна в Україні Лікарні медична допомога МОЗ України Олена Зеленська Суми
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