Сумська обласна клінічна лікарня отримала наркозно-дихальну станцію для проведення інгаляційної анестезії. Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров’я України.
– Станція забезпечує проведення анестезіології під час операцій будь-якої складності з моніторингом всіх параметрів контролю пацієнта на найвищому рівні. Це перша станція такого класу в обласній лікарні, – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що за десять днів червня медзаклади Сумщини, завдяки партнерству МОЗ, уряду, першої леді Олени Зеленської, місцевої влади та благодійних організацій, вчетверте отримують нове медичне обладнання.
Так, раніше:
- обласний перинатальний центр отримав спеціалізований інкубатор для тривалого виходжування новонароджених дітей;
- онкологічний диспансер – комп’ютерний томограф вартістю 17 млн грн;
- обласна лікарня – ВАК-апарати, завдяки яким виліковуються навіть найважчі інфіковані, рвані, осколкові рани і наркозна станція.
В обласній клінічній лікарні щодня відбувається до 30 оперативних втручань.
Нове обладнання не лише сприятиме якіснішій медичній допомозі мешканцям регіону, а й допомагатиме зберегти життя захисникам України та мирним громадянам, які отримали поранення внаслідок військової агресії РФ.