Міністр охорони Здоров’я України Віктор Ляшко передав першу частину бронежилетів працівникам екстреної медичної допомоги, які незважаючи на смертельну небезпеку, під кулями, рятують українців на кордоні зони активних бойових дій.

Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

– Війна змінила життя кожного з нас. Війна змінила все: плани, пріоритети, думки. Ніколи не думав, що будемо діставати бронежилети для медичних працівників, – написав міністр.

Від зазначив, що змушений це робити через дії російських терористів, які вже обстріляли 58 машин екстреної медичної допомоги і вбили шістьох медичних працівників.

Працюємо, вистоїмо, переможемо, закликав Віктор Ляшко.

Джерело: Віктор Ляшко