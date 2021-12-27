У 2022 році в Україні планують розширити спектр медичних послуг, які громадяни зможуть отримувати безоплатно в лікарнях.

Про деталі розповіла в ефірі одного з телеканалів Лілія Гудзь – директорка департаменту комунікацій НСЗУ (Національної служби здоров’я України).

Вона зазначила, що на Програму медичних гарантій (ПМГ) в державному бюджеті на 2022 рік закладено на 33 млрд грн більше коштів (порівняно з поточним роком). Загалом на цю програму виділять 157,3 млрд грн.

Це дозволить збільшити кількість безоплатних послуг для українських пацієнтів в рамках ПМГ.

Як пояснила Лілія Гудзь, українці зараз мають право на безоплатне отримання базових обстежень, лікування, аналізи, а також на хірургічні втручання.

Нововведенням 2022 року стануть так звані стаціонарозамінні форми лікування. Зокрема для українців хочуть запровадити послугу під назвою Хірургія одного дня. Йдеться про те, щоб відпускати пацієнта додому одразу після нескладної операції (не залишаючи його в стаціонарі).

Буде фіксований перелік невеликих хірургічних втручань, після яких пацієнт не потребуватиме стаціонарного лікування.

– Це робиться для того, щоб лікарня не тримала людину більше, ніж потрібно, а робила втручання, отримувала за це кошти й відпускала людину додому, якщо з нею все гаразд, – зазначила Лілія Гудзь.

Крім того, наступного року збираються розширити програму Доступні ліки. До неї хочуть включити препарати для лікування хронічного обструктивного захворювання легень, а також хвороби Паркінсона.

– Це безоплатні ліки, або з невеликою доплатою, які пацієнт може отримати. Додаються ще два захворювання… Електронний рецепт на них можна буде отримати й забрати ліки безоплатно в аптеці, – наголосила Гудзь.

Ключову ж увагу в 2022 році в рамках Програми медичних гарантій, як і раніше, зосередять на захворюваннях, які є основними причинами смертності в Україні. Йдеться про хвороби, лікування яких є досить дороговартісним: це інсульти, інфаркти та онкологія.

Для медичних закладів у 2022 році хочуть підвищити виплати (тарифи) за надання тих чи інших медпослуг (наприклад, за пологи, лікування онкозахворювань).

Але водночас до лікарень висуватимуть посилені вимоги. Наприклад, НСЗУ укладатиме договори з тими медустановами, які цього року провели мінімум 150 пологів, пролікували 100 інсультів чи 50 інфарктів.

Раніше очільник МОЗ України Віктор Ляшко запропонував ініціативу, щоб після походу до лікаря кожен пацієнт отримував повідомлення із сумою, яку держава заплатила за прийом. На думку міністра, завдяки цьому українці розуміли б, що покриває держава.