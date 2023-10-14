Дослідження показало, що до 2050 року смертність від інсульту може зрости до 50%.

Наразі інсульт є другою за значущістю причиною смерті, третім приводом для інвалідності, першим – ддля деменції.

Всесвітня організація з лікування інсульту та Неврологічна комісія Lancet у звіті прогнозують зростання смертності від 6,6 млн на рік до 9,7 млн до 2050 року.

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Валерій Фейгін з Оклендського технологічного університету, співголова ради звіту сказав, що інсульт завдає величезної шкоди населенню, щороку призводить до смерті та втрати працездатності мільйонів людей.

За останні 30 років кількість постраждалих від інсульту зросла майже удвічі.

Також почастішали випадки захворювання серед людей до 55 років.

Вчені пов’язують збільшення ризику інсульту з розвитком негативних факторів в буденному житті, наприклад, сидяча робота, малорухливий спосіб життя, вживання алкоголю, погане харчування, паління.

– Більшість із нас могли б скоротити час, який ми проводимо сидячи, збільшити фізичну активність і покращити дієту під час роботи, і це може бути важливішим, аніж кількість часу на роботі, – зазначив Тім Чіко, консультант-кардіолог із Шеффілдського університету.

Активне зростання кількості випадків неінфекційних захворювань, взокрема й інсульту, експерти пов’язують з проблемою глобального ожиріння.

Також у звіті зазначено, що 91% смертей від інсульту стається в країнах із низьким та середнім рівнем доходу.

Наслідком збільшення кількості випадків інсульту є ще й підвищення вартості хвороби. Вона зросте з $891 млрд до $2,31 трлн до 2050 року. Найбільше це відчують країни Африки та Азії.

Президентка Всесвітньої організації лікування інсульту, доктор Шейла Мартінс заявила, що у всьому світі є катастрофічні прогалини в лікування інсульту, та закликала покращувати це вже сьогодні.

У звіті є заклик до урядів усіх країни запроваджувати стратегію на покращення способу життя населення. Також експерти наголошують на важливості підтримки доступу до ліків для лікування серцевих хвороб.

Співголова комісії, професор Майова О Оволабі з Університету Ібадану наголосив, що інвестиції в заходи для зменшення тягаря інсульту виходять далеко за межі здоров’я.

Джерело: The Telegraph