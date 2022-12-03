Пункт здачі крові – це спеціалізоване авто: зручне, функціональне та головне мобільне. Всередині мінілабораторія та необхідне обладнання для забору і перевезення крові. Її можна якісно заготовляти в будь-яких умовах: чи то польові, чи міські. Бо потреби крові великі, частину компонентів передають на передову та в лікарні, куди в першу чергу доправляють поранених.

– Автомобіль дозволяє нам протягом робочої зміни, а це в середньому 6 годин, заготовити до 25-40 донорів. Оскільки всередині одразу два донорських крісла, – розповідає Ірина Федик, медичний директорка Прикарпатського обласного центру служби крові.

За словами директорки, цей мобільний пункт забору крові на колесах дає можливість їм не бути привязаним до певного приміщення, до певних умов. Адже в ньому є все, щоб прийняти людину, взяти якісно компоненти крові і транспортувати їх до Центру крові.

Вартість спецавтомобіля понад 6 млн гривнеь. Це – перше авто такого типу не лише на Прикарпатті, а й в Україні. Його подарували іноземні партнери від мережі Громадських добровольців.

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– Ваша кров воює також. Бо ми знаємо, що не всі можуть воювати на фронті, але ми можемо воювати на нашому донорському фронті,- додає медик.

В Сервісному центрі здати кров зголосилася вісім працівників. Донорами стали чимало експертів з авто, які працюють поруч. Та багато військових. Тут вони відвідувачі, бо переоформляють водійські посвідчення.

– Наші працівники сьогодні знаходяться на робочих місцях і, щоб не відволікати їх від робочих місць, було прийнято рішення зробити це в нас, – каже Петро Лапіжко, заступник начальника регіонального Сервісного центру Івано-Франківської обл.

За словами Лапіжко, тут є багато відвідувачів і охочих, які можуть перевірити чи вони інфіковані на ВІЛ, гепатит та інші інфекції. Вони можуть просто здати аналіз крові. А також, що найголовніше, здати кров для Збройних сил України.

Фото: Ірина Тимчишин