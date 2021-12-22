Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Cпецтеми Відео
Фото Новини

До Львова вертольотом доставили чотириденне немовля у вкрай важкому стані

22 Грудня 2021, 08:55
Тетяна Забожко редакторка стрічки
До Львова вертольотом доставили чотириденне немовля у вкрай важкому стані

Із Ужгорода до Львова вертольотом транспортували чотириденне немовля з критичною вадою серця.

Хлопчик на ім’я Віктор став найменшим в Україні пацієнтом, якого транспортували в межах пілотного проекту з аеромедичної евакуації.

Доставити хлопчика до дитячої лікарні Першого територіального медичного об’єднання Львова, яка є єдиним закладом в Західній Україні із дитячим кардіохірургічним відділенням, вирішили вертольотом, оскільки дитина була у вкрай важкому стані.

Політ від Ужгорода до Львова тривав 45 хвилин.

Після прибуття маленького пацієнта відразу госпіталізували до відділення інтенсивної терапії новонароджених центру неонатології для ретельного обстеження.

Йому зробили ЕХО-серця, рентген та відібрали всі необхідні аналізи.

Нині стан дитини – стабільний. Вона підключена до кисневого апарату та отримує необхідне медикаментозне лікування під цілодобовим наглядом медиків.

Лікарі вирішують питання щодо хірургічної корекції вади серця.

Віктор народився в Ужгороді. Уже на 10-й годині життя він почав синіти, йому було важко дихати.

Лікарі одразу забрали хлопчика від мами до реанімації. У дитини виявили вроджену ваду серця – стеноз легеневої артерії.

Теги
Лікарні , Львів , Немовля , Новини Ужгорода , новонароджені , Серце , Ужгород
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка