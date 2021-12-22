Із Ужгорода до Львова вертольотом транспортували чотириденне немовля з критичною вадою серця.

Хлопчик на ім’я Віктор став найменшим в Україні пацієнтом, якого транспортували в межах пілотного проекту з аеромедичної евакуації.

Доставити хлопчика до дитячої лікарні Першого територіального медичного об’єднання Львова, яка є єдиним закладом в Західній Україні із дитячим кардіохірургічним відділенням, вирішили вертольотом, оскільки дитина була у вкрай важкому стані.

Політ від Ужгорода до Львова тривав 45 хвилин.