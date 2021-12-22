Із Ужгорода до Львова вертольотом транспортували чотириденне немовля з критичною вадою серця.
Хлопчик на ім’я Віктор став найменшим в Україні пацієнтом, якого транспортували в межах пілотного проекту з аеромедичної евакуації.
Доставити хлопчика до дитячої лікарні Першого територіального медичного об’єднання Львова, яка є єдиним закладом в Західній Україні із дитячим кардіохірургічним відділенням, вирішили вертольотом, оскільки дитина була у вкрай важкому стані.
Політ від Ужгорода до Львова тривав 45 хвилин.
Після прибуття маленького пацієнта відразу госпіталізували до відділення інтенсивної терапії новонароджених центру неонатології для ретельного обстеження.
Йому зробили ЕХО-серця, рентген та відібрали всі необхідні аналізи.
Нині стан дитини – стабільний. Вона підключена до кисневого апарату та отримує необхідне медикаментозне лікування під цілодобовим наглядом медиків.
Лікарі вирішують питання щодо хірургічної корекції вади серця.
Віктор народився в Ужгороді. Уже на 10-й годині життя він почав синіти, йому було важко дихати.
Лікарі одразу забрали хлопчика від мами до реанімації. У дитини виявили вроджену ваду серця – стеноз легеневої артерії.