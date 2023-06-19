До моргу Львова привезли тіло військового з гранатою

У понеділок, 19 червня, до одного з моргів Львова доставили тіло українського військовослужбовця, біля якого виявили гранату.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Тіло привезли до Львівського обласного патологоанатомічного бюро, яке розташоване на вулиці Пекарській, 52.

І там уже знайшли гранату. На місце прибули військові та правоохоронці.

Вибухотехнічна служба змогла знешкодити гранату, яку попередньо ідентифікували як М67.

Портал новин Varta1 стверджує, що боєприпас знайшли в підсумці загиблого військового.

Інших деталей наразі немає. Місцеве управління Національної поліції офіційних даних з приводу цього не публікувало.

Як відомо, 26 травня президент України Володимир Зеленський підписав два закони, які спрощують механізм підтвердження поранення військових та отримання ними лікування.

Зокрема, для отримання довідки про обставини травми тепер можна не проводити розслідування (у випадку поранення, контузії та каліцтва внаслідок бойових уражень).

Крім того, дозволено створювати військово-лікарські комісії при державних і комунальних закладах охорони здоров’я.

Джерело: Leopolis.news, Varta1