Мар’яну Мамонову, яка нещодавно народила дівчинку, виписують з пологового.

Одразу після звільнення з російського полону, її, на 38-му тижні вагітності обстежили у чернігівській лікарні.

Але народжувати Мар’яна хотіла ближче додому, тому за нею відправили реанімобіль з акушерами Волинського пренатального центру. В дорозі провели 12 годин! Весь час медики стежили за станом Мар’яни і в разі чого, готові були приймати пологи навіть у кареті швидкої.

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Але обійшлось, жінка народила вже у пренатальному центрі.

– Зваживши усі ризики і зважаючи на те, що Мар’яна була втомлена і фізично, і емоційно після полону і майже дві доби була в дорозі, їй зробили кесарський розтин. І новонароджену донечку поклали татові на груди, який весь час був в сусідній кімнаті, – розповіла керівниця Волинського пренатального центру Ірина Горавська.

Мар’яна до останнього не знала хто ж з’явиться на світ. У полоні їй один раз робили УЗД, але на ньому не було видно – син чи донька. А у Луцьку на обстеженні вже сама Мар’яна не хотіла дізнатися стать дитини. Хотіла, щоб був сюрприз.

Донечка народилася вагою 3 250 г, ростом 56 см. Одразу після пологів мама разом з новонародженою були у реанімаційному відділенні, потім тиждень у звичайній палаті.

Дівчинка народилася здоровою. Її назвали Анною. Мама і донька почувають себе добре.

Жінка потрохи оговтується від піврічного полону, а донечка їсть та спить. Весь час біля них і чоловік Мар’яни, Василь. Каже, їхньому щастю зараз просто немає меж .

– Дружина нарешті вдома, я став татом! Що може бути прекрасніше в житті, – поділився з нами емоціями Василь.

Мамонові перший час поживуть у батьків Мар’яни на Рівненщині. А згодом облаштовуватимуть своє життя у Луцьку.

– Я хочу щоб усі жінки та чоловіки, які досі у полоні, швидше повернулися додому. Полон – це дуже страшно, мабуть найгірше, що може бути. Тому я дякую усім, хто допоміг нас звідти забрати, і всім хто нас весь цей час підтримував, – сказала Мар’яна.

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