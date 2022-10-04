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До та після, і не в кращий бік: вчені пояснили, як Covid-19 змінює нашу особистість

4 Жовтня 2022, 10:10
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
карантин, коронавірус
Джерело: Depositphotos

Експерти Центру економічних і соціальних досліджень Університету Південної Америки, які відстежують зміни настрою і поведінки у зв’язку з Covid-19 в США, в ході лонгітюдного дослідження з’ясували, як коронавірус змінює особистість людей.

Повідомляється, що в ході наукової роботи вчені зробили спробу перевірити давню гіпотезу про те, що риси особистості відносно несприйнятливі до впливу навколишнього середовища.

Відзначається, що в онлайн-дослідженні були проаналізовані оцінки особистості понад 7 тис. осіб. Вчені порівнювали п’ятифакторну модель рис особистості – невротизм, екстраверсію, відкритість, доброту і сумлінність до пандемії і в наш час.

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З’ясувалося, що під час першої фази пандемії (з березня по грудень 2020 року) особистості були відносно стабільні з невеликим зниженням нейротизму в порівнянні з часами перед пандемією.

Зниження нейротизму не фіксувалося до другої половини пандемії (2021-2022), замість цього знизилися екстраверсія відкритості, доброти і сумлінності.

При цьому молоді люди продемонстрували найбільші зміни, а найстарша вікова група показала незначні зміни в рисах.

На думку вчених, особистість молодих людей зазвичай більш вразлива, і пандемія також могла більш негативно вплинути саме на цю вікову групу.

Повідомляється, що вчені мають намір продовжити свої спостереження, щоб з’ясувати, чи є зміни особистості тимчасовими або постійними.

Джерело: PLOS ONE

Теги
Коронавірус Covid-19 Наукові дослідження науковці Психологія
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