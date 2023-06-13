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Добровільно, за покликом душі: на кого з медиків чекають у постраждалих від повені регіонах

13 Червня 2023, 12:32
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
медики
Джерело: Depositphotos

Медики на добровільних засадах зможуть долучатися до роботи в Херсонській, Миколаївській та Запорізькій областях, які постраждали внаслідок підриву дамби Каховської ГЕС. Термін відрядження – від двох тижнів до 30 днів. Повторна поїздка можлива не раніше ніж через 30 днів після попередньої.

Про це повідомила пресслужба МОЗ.

– Завдяки підтримці Офісу ВООЗ в Україні, медичні працівники, окрім заробітної плати, отримуватимуть компенсацію додаткових витрат, пов’язаних із перебуванням у місці відрядження, – йдеться в повідомленні.

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До роботи можуть долучитися такі фахівці: лікар-анестезіолог, лікар-терапевт, лікар-травматолог дитячий, лікар-офтальмолог, лікар-невропатолог, лікар-фтизіатр, лікар-хірург щелепно-лицьовий, лікар-нейрохірург, лікар-гематолог, лікар-рентгенолог, лікар-онколог, лікар-гінеколог-онколог, лікар з променевої терапії, лікар невідкладної (екстреної) медичної допомоги, медичні сестри тощо.

Медики можуть бути залучені до посилення медзакладів у кілька способів:

  • через керівника лікарні, який подає списки охочих медичних працівників для їхнього направлення у відрядження для надання медичної допомоги та/або реабілітаційної допомоги;
  • самостійно, зателефонувавши на гарячу лінію МОЗ і залишивши заявку на участь за телефоном: 0-800-60-20-19.

Джерело
МОЗ
Теги
доброволець Каховська ГЕС Медики МОЗ України
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