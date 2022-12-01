Постраждала під час обстрілу Вишгорода жінка, яка представилася Наталією, розповіла подробиці трагедії журналістам одного з провідних українських ЗМІ.

За словами Наталії, коли все сталося, вся сім’я перебувала вдома.

– Я приїхала з роботи, коли почалася повітряна тривога. Все сталося прямо в одну секунду. До нас в квартиру влетів балконний дерев’яний блок, – згадує жінка.

Зараз дивляться

За її словами, ударною хвилею її скинуло з дивана, а над дітьми, які сиділи подалі від вікна, нависла віконна рама, дивом їх не накривши. А ось чоловікові бетонний блок “проїхався” по ногах. Наразі чоловік перебуває у лікарні у Вишгороді.

– У нього кістки і сухожилля цілі, але швів дуже багато. Лікарі кажуть, що на ноги він встане, тільки це станеться не скоро. Поки пересувається на милицях, два кроки зробить і все, біль нестерпний, – розповідає Наталя.

Сама вона разом з дітьми наразі перебуває в НДСЛ Охматдит. Їх туди привезли тому, що, за її словами, в лікарні Вишгорода було дуже багато людей у важкому стані.

Далі Наталя розповіла, що її 12-річній доньці Тетяні в Охматдиті зробили складну операцію і врятували око. 8-річному Сашкові зашили лоб і вухо. Медики поки не можуть сказати, коли дітей випишуть.

Також жінка зазначила, що їй нададуть квартиру з роботи для тимчасового проживання, коли вони будуть виписуватися.

Нагадаємо, що 23 листопада російські окупанти влучили у житловий будинок у Вишгороді. В результаті удару загинули семеро людей, 35 – поранені.