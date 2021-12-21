15-річний Ярослав, якому вперше в дитячій лікарні Першого територіального медичного об’єднання Львова пересадили нирку, був виписаний додому.

Донорський орган в його організмі працює добре. Хлопець прекрасно себе почуває. Як і хотів, Новий рік він святкуватиме вже здоровим, а через два місяці піде до школи.

Нагадаємо, Ярослав народився з хворими нирками. Діагноз гломерулонефрит йому встановили лише в 11 років. Лікування не допомагало, хвороба прогресувала і нещодавно поставила сім’ю перед вибором: замісна ниркова терапія або трансплантація.

Шанс на якісне життя Ярославу без вагань погодилася дати його бабуся Анастасія, нирка якої онукові ідеально підійшла.

Трансплантацію лікарі виконали 7 грудня 2021 року. Донорський орган запрацював вже на операційному столі.

Бабуся Ярослава теж почувається добре. З лікарні її виписали ще минулого тижня.

Цей випадок, по суті, став стартом трансплантації органів у дитячій лікарні Львова. Адже це, часом, єдиний шанс повернути маленьким пацієнтам безтурботне дитинство.

Джерело: Прес-служба 1 ТМО м. Львова