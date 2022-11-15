Фахівці Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова врятували відразу два життя: дочки і матері, які отримали важкі поранення під час ворожого обстрілу.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив керівник клініки Сергій Риженко.

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– Коли маму Ольгу і дочку Катерину у вкрай важкому стані везли в реанімацію Мечникова, вони кликали одна одну. У Катерини травматична ампутація нижньої кінцівки, у мами дуже важке поранення живота, – пише Риженко.

За його словами, кращі хірурги клініки зробили матері і дочці в цілому більше десяти операцій. В результаті обидві вже йдуть на поправку. Скоро зможуть повернутися до повноцінного життя.

– Але вижити їм допомогла тендітна жінка-лікар Валентина Ліснича, завідувачка реанімації сепсису, яка віддала мамі дитину, а сама рятує вкрай важких українців, – розповідає Сергій Риженко.

І зазначає: бліда, схудла, вона не бачила сонця кілька місяців, бо боїться покинути відділення, щоб не пропустити порятунок чийогось життя.

Джерело: Сергій Риженко