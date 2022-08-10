Глобальне агентство з надання медичної допомоги Unitaid передає в дар Україні 220 спеціалізованих портативних дихальних апаратів, які можуть допомогти врятувати життя недоношених дітей навіть у прифронтових лікарнях, де немає електрики.

Під час вторгнення Росії в Україну було пошкоджено або зруйновано сотні лікарень, що призвело до порушення ліній постачання та поставило новонароджених під загрозу смерті чи інвалідності через відсутність доступу до обладнання та кисню.

Ерве Верхузель, представник Unitaid, заявив на брифінгу для ЗМІ, що війна викликає додатковий стрес у вагітних жінок, що призводить до збільшення числа передчасних пологів, які в деяких районах потроїлися.

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За словами Верхузель, нові назальні бульбашкові пристрої безперервного позитивного тиску дихальних шляхів (bCPAP) доступні в 25 установах по всій Україні. Unitaid фінансує медичні інноваційні програми переважно у бідних країнах.

Представник ВООЗ Маргарет Харріс заявила, що під час недавнього візиту до дитячої лікарні неподалік лінії фронту в Україні вона бачила медперсонал, який щоночі спить у підвалі і постійно змушений переміщати дітей на апаратах штучної вентиляції легень.

– Тому мати портативні пристрої, які можуть працювати в автономному режимі, абсолютно необхідно, – сказала вона на брифінгу.

Unitaid уклала партнерську угоду з некомерційною організацією Vayu Global Health, яка спеціалізується на недорогому медичному обладнанні для країн, що розвиваються, щоб надати зроблені в Кенії апарати bCPAP, які коштують близько $500 кожен, а також 125 кисневих змішувачів.