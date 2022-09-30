Знані українські артисти об’єдналися у благодійному аукціоні ACT LOTS і вже назбирали кошти на другу карету швидкої для порятунку військових на Сході. Тарас Цимбалюк, Олексій Суровцев, Анастасія Цимбалару, Анна Сагайдачна, Владислав Нікітюк та інші актори зібралися, аби урочисто передати автівку військовим.

Нагадаємо, у червні українська актриса Анастасія Цимбалару стала співорганізаторкою благодійного аукціону, на якому актори продавали власні речі, деталі костюмів своїх персонажів або ж навіть особисті зустрічі.

Мета акції – зібрати €50 тис. на п’ять карет швидкої допомоги. Понад три місяці тривав аукціон, на якому продали майже 40 лотів і згуртували більше 100 українських зірок. Наразі найдорожчим лотом залишається вінілова платівка першого альбому гурту Бумбокс – Меломанія, її придбали з молотка за 30 тис. грн. Окрім продажу лотів актори вдалися до проведення різноманітних івентів, аби пришвидшити збір коштів.

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– Ми намагаємося щотижня вигадувати якісь нові благодійні заходи та лоти, які б могли зацікавити нашого глядача, людей, які хочуть нам допомогти, – розповідає Анастасія Цимбалару.

Наразі більшість коштів на купівлю другої карети швидкої допомоги було зібрано саме з благодійних подій. Актори влаштовували благодійні сніданки з головними героями популярних серіалів, майстер-класи з української мови, тренування просто неба, благодійні кінопокази, творчі вечори читання поезії тощо.

Наразі відкривається збір на третю карету швидкої допомоги, на охочих взяти участь у зборі коштів чекає дуже багато цікавих подій.

На збір для придбання першої та другої автівок актори витратили приблизно по місяцю. Тому кінцева мета – п’ять карет швидкої допомоги видається цілком досяжною, вважають актори.

Благодійний аукціон ACT LOTS – це спільний проєкт української акторської спільноти та громадської організації Ініціативне покоління, яка займається збором коштів та закупівлею медичних автівок для парамедиків.

– Завдяки ініціативі українських акторів вдається покроково втілювати мету з п’ятьма автівками, – розповідає кінопродюсерка, представниця ГО Ініціативне покоління Ольга Клименко. – Ми зробили ще одну важливу справу, ми передали нашу другу швидку. Це наш спільний проєкт.

Волонтерська організація купує все за запитами військовослужбовців. Швидкі – це найголовніша потреба парамедиків зараз. Друга машина швидкої поїде на східний напрямок фронту.

Джерело: Даніїл Самсонов

Фото: Даніїл Самсонов