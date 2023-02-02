Фахівці Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру провели корекцію деформації грудної клітини у підлітка, вперше застосувавши мініінвазивний метод “магічної струни”.

Під час операції медики зафіксували деформовану ділянку спеціальними хірургічними нитками.

Нова методика якнайкраще підходила для реконструктивної операції у 16-річного Остапа зі Львівщини. У хлопця – складний тип деформації грудної клітини з воронкоподібними і кілевидними ділянками, написали співробітники Центру в Facebook.

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Як розповів дитячий хірург Центру Андрій Кузюк, під час втручання під грудну клітку була імплантована коригуюча пластина: підшкірно провели тунель до реберних дуг і зі спеціальних ниток створили компресійну дугу – “магічну струну”, щоб притискати ребра і тримати їх у правильному положенні.

– Це сучасна модифікація корейського хірурга H. J. Park мініінвазивної методики для лікування власне такого типу деформації грудної клітки, – пояснив хірург.

За словами співробітників Центру, операцію проводили під двостороннім торакоскопічним контролем. Реконструктивне втручання тривало близько двох годин і пройшло без ускладнень.

Остап ходитиме з пластиною і нитками 3-4 роки, а потім їх видалять. І хірурги, і сам пацієнт задоволені результатом.

– Чесно кажучи, трохи комплексував через свою ваду. Але друзі і батьки дуже мене підтримували, і завдяки їм я зважився на операцію, – зізнався Остап.

Спочатку батьки підлітка вирішили звернутися за допомогою до іноземних фахівців. Минулого року, на початку березня, мама з сином виїхали за кордон. У Португалії вони перебували сім місяців, але, незважаючи на попередній запис, так і не потрапили навіть на консультацію до фахівця.

Після довгого очікування вирішили повернутися в Україну. І не шкодують. Адже лише за два тижні команда хірургів Центру проконсультувала сім’ю, підготувала юнака до операції, провела складне оперативне втручання і з чудовим результатом виписала додому.

Джерело: ЗУСДМЦ