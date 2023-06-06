Надзвичайна ситуація, що трапилася сьогодні вночі на території Херсонської області, коли через підрив агресорами дамби Каховської ГЕС під водою опинилося багато населених пунктів, поставила перед медичними закладами й області, й усієї України серйозні виклики.

На території Херсонщини продовжують роботу 29 бригад екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Також напоготові перебувають бригади “екстренки” із сусідніх областей, які будуть залучені в разі нагальної потреби

МОЗ наголошує, що всі пацієнти можуть звернутися за невідкладною медичною допомогою, як і раніше, за телефоном 103.

Наразі лікарні забезпечені питною водою та заживлені від генераторів. В аптеках є достатні обсяги ліків, зокрема сорбентів та антибіотиків.

Медики радять жителям постраждалих населених пунктів вживати лише бутильовану воду та неухильно дотримуватися вказівок рятувальників щодо подальшої евакуації.

Фото: Укргідроенерго