Надзвичайна ситуація, що трапилася сьогодні вночі на території Херсонської області, коли через підрив агресорами дамби Каховської ГЕС під водою опинилося багато населених пунктів, поставила перед медичними закладами й області, й усієї України серйозні виклики.
На території Херсонщини продовжують роботу 29 бригад екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Також напоготові перебувають бригади “екстренки” із сусідніх областей, які будуть залучені в разі нагальної потреби
МОЗ наголошує, що всі пацієнти можуть звернутися за невідкладною медичною допомогою, як і раніше, за телефоном 103.
Наразі лікарні забезпечені питною водою та заживлені від генераторів. В аптеках є достатні обсяги ліків, зокрема сорбентів та антибіотиків.
Медики радять жителям постраждалих населених пунктів вживати лише бутильовану воду та неухильно дотримуватися вказівок рятувальників щодо подальшої евакуації.
Фото: Укргідроенерго