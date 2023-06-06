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Достатні обсяги ліків і питної води: МОЗ про ситуацію на Херсонщині

6 Червня 2023, 14:37
Валентина Андрейко журналістка
затоплення Каховської ГЕС

Надзвичайна ситуація, що трапилася сьогодні вночі на території Херсонської області, коли через підрив агресорами дамби Каховської ГЕС під водою опинилося багато населених пунктів, поставила перед медичними закладами й області, й усієї України серйозні виклики.

На території Херсонщини продовжують роботу 29 бригад екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Також напоготові перебувають бригади “екстренки” із сусідніх областей, які будуть залучені в разі нагальної потреби

МОЗ наголошує, що всі пацієнти можуть звернутися за невідкладною медичною допомогою, як і раніше,  за телефоном 103.

Наразі лікарні забезпечені питною водою та заживлені від генераторів. В аптеках є достатні обсяги ліків, зокрема сорбентів та антибіотиків.

Медики радять жителям постраждалих населених пунктів вживати лише бутильовану воду та неухильно дотримуватися вказівок рятувальників щодо подальшої евакуації.

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Фото: Укргідроенерго

Джерело
МОЗ
Теги
Вибух Каховська ГЕС Херсонська область
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