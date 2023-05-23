Львівські трансплантологи уперше використали унікальний апарат Kidneyassist, щоб доставити донорську нирку з Одеси для порятунку пацієнта.

Цей пристрій – наразі єдиний в нашій країні. У нього безліч переваг. По-перше, і що найголовніше, він дозволяє збільшити час безпечного перебування органа поза тілом. По-друге, допомагає оцінити стан і функцію донорської нирки. По-третє, може спрогнозувати результат трансплантації.

Апарат також дає змогу перевірити, наскільки добре орган, який трансплантуватимуть, виділяє сечу.

Першим пацієнтом, що отримав донорську нирку з використанням апарата Kidneyassist, став 43-річний Ігор Міклуха з міста Овруч на Житомирщині. Власне, саме завдяки новому апарату і зберегли життя чоловіку.

Ігор з дитинства хворів на гломерулонефрит. Недуга призвела до ниркової недостатності.

З 26 років жив на гемодіалізі, оскільки відмовили обидві нирки. Тричі на тиждень мусив ходити у лікарню та кілька годин перебувати під спеціальною апаратурою.

У 2010-му в Запоріжжі Ігорю нарешті пересадили донорську нирку.

Чоловік каже, що відтоді прожив десять з половиною повноцінних років. Проте нирка відмовила, тож Ігор знову став у список очікування на пересадку, вже у львівському Центрі трансплантології.

Донорська нирка для Ігоря з’явилася в Одесі. Через небезпеку, що чатує сьогодні в українському небі, трансплантологи не можуть використовувати гвинтокрили.

Автівка не годиться, бо час, проведений у дорозі, може зруйнувати донорський орган. Що довше він перебуватиме поза тілом, то менше шансів на успішну пересадку.

Час і відстань у трансплантології мають вирішальне значення.

Так було донині. Доки не з’явився апарат Kidneyassist.

Забір нирки в Одесі здійснили о 07:00 ранку. А трансплантацію у Львові розпочали о 05:00 наступного дня. Понад 23 години орган перебував поза межами тіла. Kidneyassist продовжив роботу нирки та зберіг її функцію.

Орган запрацював просто на операційному столі. Пересадка минула успішно.

На четвертий день після трансплантації Ігор почувається добре і вже будує плани на майбутнє.

Світла пам’ять донору та подяка його родині за ухвалене рішення, що врятувало кілька життів.

Джерело і фото: Перше медичне об’єднання Львова