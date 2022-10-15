Новий президент Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) Мір’яна Еггер поговорила по відеозв’язку з керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком. Темою розмови була важливість доступу МКЧХ до військовополонених, особливо тих, що перебувають в Оленівці.

– І ми вимагатимемо отримання доступу. Це мій пріоритет, – сказала Мір’яна Еггер.

Андрій Єрмак закликав Червоний Хрест зробити все можливе, щоб потрапити до колонії у Оленівці. За його словами, вже 17 жовтня представники МКЧХ мають приїхати на Схід України. І це було б дуже важливим кроком.

– Нині на окупованих територіях нашої країни ситуація з порушенням прав людини така, якої світ не бачив протягом десятиліть, – сказав Андрій Єрмак.

Крім того, керівник Офісу президента України висловив сподівання, що з приходом Мір’яни Еггер Червоному Хресту вдасться подолати проблеми гуманітарного характеру, зокрема й ті, які наробила РФ, розпочавши війну.