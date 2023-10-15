Команда вчених Національного інституту здоров’я МОЗ США спільно з колегами Національного інституту старіння (NIA) під час дослідження з’ясувала, що зниження загального споживання калорій може омолодити м’язи й активувати біологічні шляхи, важливі для гарного здоров’я.

Дослідники проаналізували дані учасників Комплексної оцінки довгострокових наслідків зниження споживання енергії (CALERIE), в якій вивчали, чи приносить помірне обмеження калорій користь для здоров’я людей.

Протягом двох років учасників експерименту просили знизити щоденне споживання калорій на 25%. Однак максимум, якого група змогла досягти, було зниження на 12%. Проте, навіть цього виявилося достатньо, щоб активувати більшість біологічних шляхів, які важливі для здорового старіння.

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– Таке невелике зниження споживання калорій цілком здійсненне і може мати велике значення для вашого здоров’я, – зазначив науковий директор NIA Луїджі Ферруччі.

Потім дослідницька група спробувала зрозуміти молекулярну основу переваг, що спостерігаються в попередніх дослідженнях обмеження калорій на людях.

Результати показали, що люди, які дотримуються обмеження калорій, втратили м’язову масу і вагу в середньому на десять кілограмів за перший рік і зберегли свою вагу протягом другого року.

Однак, незважаючи на втрату м’язової маси, учасники не втратили м’язову силу, що вказує на те, що обмеження калорій поліпшило якість м’язової маси.

Для цього вчені використовували біопсії м’язів стегна учасників CALERIE на початку експерименту, а потім через один і два роки.

Подальший аналіз допоміг встановити, що більш низьке споживання калорій активує гени, відповідальні за вироблення енергії та обмін речовин, а також призводить до зниження запалення.