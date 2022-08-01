Дослідники Школи медицини Університету Вірджинії (США) виявили, що дорослі з хронічним захворюванням нирок, як правило, їдять менше фруктів і овочів, ніж ті, у кого цього захворювання немає.

Щоб виявити це, вчені проаналізували дані про звички вживання фруктів і овочів з трьох циклів Національного дослідження стану здоров’я і харчування, проведеного в період з 1988 по 2018 роки.

– Споживання більшої кількості фруктів і овочів тісно пов’язане зі здоров’ям при багатьох різних захворюваннях, – зазначила фахівець із захворювань нирок UVA Health доктор Джулія Дж. Скіалла.

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За даними Центрів з контролю і профілактики захворювань США, приблизно 37 млн дорослих американців страждають на хронічне захворювання нирок, яке виникає, коли нирки не можуть ефективно фільтрувати кров людини. Це може призвести до високого кров’яного тиску, серцевих захворювань та інсульту.

Дослідницька група рекомендує не тільки провести додаткові дослідження, щоб краще зрозуміти зв’язок між споживанням фруктів і овочів і хронічним захворюванням нирок, але й з’ясувати, як змусити американців їсти більше фруктів і овочів.

За допомогою цього і аналогічних досліджень вчені хочуть спонукати як здорових людей, так і пацієнтів з хронічним захворюванням нирок переглянути своє споживання фруктів і овочів, додавши до свого повсякденного раціону більшу різноманітність і кількість необроблених або мінімально оброблених фруктів і овочів.