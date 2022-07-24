Сьогодні, 24 липня, Україну відвідав легендарний британський нейрохірург Генрі Марш. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

– Сьогодні в гості до МОЗ України завітав Генрі Марш. Година спілкування пролетіла як одна хвилина. Поговорили про війну, про військову нейротравму, про мультидисциплінарні команди при складних травмах голови, про медичну освіту і про підтримку України, – написав міністр.

За словами Віктора Ляшка, коли на завершення розмови Генрі Марша запитали, яку б пораду він дав міністру, нейрохірург відповів: міняйте післядипломну медичну освіту в Україні.

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Нагадаємо, що Генрі Марш – провідний британський нейрохірург, який активно допомагає розвитку нейрохірургічної допомоги в Україні.

Генрі Марш є автором таких медичних бестселерів як “Не нашкодь: історії про життя, смерть і нейрохірургію” і “Покликання”.

До 2015 року Генрі Марш працював старшим нейрохірургом-консультантом в лікарні Св. Юрія в південному Лондоні, в одному з найбільших британських центрів хірургії мозку. Спеціалізується на операціях на мозку під місцевою анестезією.

У 2004 році став головним персонажем документального фільму ВВС “Your Life in Their Hands” (“Ваше життя — в їхніх руках”), який отримав золоту медаль Королівського телевізійного товариства.

Починаючи з 1992 року, співпрацює з нейрохірургами пострадянських країн, головним чином в Україні. Першим в Україні зробив операцію з невралгії трійчастого нерва.

Взимку 2013-2014 був у Києві під час Євромайдану. Неодноразово приїжджав до Львова, де давав безкоштовні консультації в нейрохірургічному відділенні дитячої клінічної лікарні, а також виступав в українських медичних вузах з лекціями.

Джерело: Віктор Ляшко

Фото: Віктор Ляшко