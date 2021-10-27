За добу 25 жовтня 2021 року в Україні від коронавірусу померли 734 людини. МОЗ зафіксувало найбільшу кількість летальних випадків за день з початку пандемії. З цим показником країна знову перебуває серед лідерів у Європі та світі за кількістю смертей від вірусу.
Згідно зі статистикою за той день, за кількістю нових смертей у світі Україна стала третьою, друге місце посіла РФ (+1 106 летальних випадків), а перше – США (+1 451).
У Європі Україну “обігнала” лише РФ.
Загалом же 25 жовтня від коронавірусу у світі померло 7 552 людини, із них 734 (!) українця.
Також досить багато людей від вірусу продовжує помирати в Індії, Румунії та Бразилії.
Водночас ситуація не поліпшується.
За оновленими даними МОЗ, за добу 26 жовтня вірус забрав життя 692 українців. Це означає, що країна й надалі перебуватиме серед “світових лідерів” за кількістю нових смертей від коронавірусу.
Загалом же час пандемії у країні померли 65 628 громадян.
Джерело: Worldometers