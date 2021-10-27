За добу 25 жовтня 2021 року в Україні від коронавірусу померли 734 людини. МОЗ зафіксувало найбільшу кількість летальних випадків за день з початку пандемії. З цим показником країна знову перебуває серед лідерів у Європі та світі за кількістю смертей від вірусу.

Згідно зі статистикою за той день, за кількістю нових смертей у світі Україна стала третьою, друге місце посіла РФ (+1 106 летальних випадків), а перше – США (+1 451).

У Європі Україну “обігнала” лише РФ.

Загалом же 25 жовтня від коронавірусу у світі померло 7 552 людини, із них 734 (!) українця.

Також досить багато людей від вірусу продовжує помирати в Індії, Румунії та Бразилії.

Водночас ситуація не поліпшується.

За оновленими даними МОЗ, за добу 26 жовтня вірус забрав життя 692 українців. Це означає, що країна й надалі перебуватиме серед “світових лідерів” за кількістю нових смертей від коронавірусу.

Загалом же час пандемії у країні померли 65 628 громадян.

Джерело: Worldometers