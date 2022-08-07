Президент США Джо Байден сьогодні, 7 липня, здав другий негативний тест на Covid-19. Про це повідомили в адміністрації Білого дому.

– Сьогодні вранці тест президента на коронавірус був негативним вдруге поспіль, — повідомив лікуючий лікар Байдена Кевін О’Коннор.

За словами медика, Байден може благополучно повернутися до громадської діяльності і президентських поїздок.

Зараз дивляться

Повідомляється, що перший негативний тест на коронавірус президент США здав вчора, 6 серпня. Сьогодні, як і вчора, голова держави почувається дуже добре.

Нагадаємо, що 21 липня тест на коронавірус, який здав Байлен, показав позитивний результат. Відомо, що президент США, який повністю вакцинований і зробив два бустерні щеплення, приймав противірусний засіб Paxlovid.

За словами лікаря, у Байдена спостерігалися нежить, підвищена стомлюваність і сухий кашель.

25 липня лікар американського президента заявив про практично повне зникнення симптомів Covid-19 у Джо Байдена.

Джерело: Білий дім