Фахівці Національного реабілітаційного центру Незламні успішно вживили 33-річному Олександру Журавлю протез у кістку нижньої кінцівки, яку він втратив у боях під Соледаром. Це вже другий пацієнт в Україні з такого роду протезом.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомили співробітники Першого медоб’єднання Львова, до складу якого входить Центр.

– Олександр – із Полтави. Там до великої війни працював ветеринаром на фермі. 24 лютого 2022 року одразу вступив до місцевої тероборони. А в парамедики перекваліфікувався вже перед відправкою під Соледар, – пишуть медики.

Важке поранення Саша отримав у січні, під час евакуації пораненого. За його словами, погода того дня була льотна, ворог піднімав у небо багато дронів, один із яких і вистежив українських захисників.

Почався мінометний обстріл. Один зі снарядів упав поруч з Олександром. Коли він розплющив очі, то побачив, що залишки правої ноги тримаються лише на кількох м’язах.

У Дніпрі понівечену кінцівку ампутували, а потім ще 11 днів він перебував у комі. Далі важко пораненого перевезли до Києва. Там ще два з половиною місяці в реанімації. Потім – лікування в Чернівцях. А на протезування та реабілітацію Олександра відправили до Львова.

Під час перебування в Центрі, сюди якраз приїхав гуру остеоінтеграційного методу протезування – австралійський лікар Муньєд Аль Мудеріс. Олександр стає одним із трьох пацієнтів, яким вживили імплант, до якого кріпиться протез, просто в кістку.

За словами медиків, така штучна кінцівка має низку переваг. Вона більш чутлива та функціональна порівняно з традиційними методами протезування.

Через півроку після важкого поранення і втрати ноги Сашко почав ходити. Каже, що навіть не сподівався, що вдасться так швидко встати.

Зараз Олександр щодня активно тренується з фізичним терапевтом. Коли відновиться, то каже, що хоче ще бути корисним фронту, мовляв, там його побратими, яким важко і яким потрібно допомогти.

Джерело: Перше медоб’єднання Львова