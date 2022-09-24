Елісон Гріффітс захворіла на Covid-19, коли їй було 45 років — у самий розпал пандемії, наприкінці 2020 року.

У Британії тоді саме поширювався штам Альфа. Одним із головних симптомів захворювання був сильний кашель.

Перебіг Covid-19 у жінки був неважкий, але кашель після одужання ніяк не проходив.

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Елісон намагалася впоратися з проблемою сама, пила мікстури та пігулки, відмовлялася йти до лікаря, вважаючи, що кашель – це наслідки Covid-19.

Півроку не проходив кашель. Коли стало зрозуміло, що постковід занадто затягнувся, жінка зважилася піти до лікаря. Діагноз поставили відразу — рак легенів четвертої стадії.

Пухлини захопили обидві легені, а метастази поширилися на область навколо них і навіть на віддалені органи.

– Це було приголомшливо, – розповіла Елісон. – Це те, що ви просто не можете зрозуміти. Я могла б впоратися з вироком: “У вас рак”, але вердикт лікарів: “Стадія четверта, кінець життя” повністю збив мене з ніг. Ніколи не думаєш, що таке станеться саме з тобою. Мій світ просто завалився.

Лікарі чесно повідомили Елісон, що з таким діагнозом вижити практично неможливо.

Елісон Гріффітс працювала в уряді графства Суррей, займала посаду в міністерстві охорони здоров’я, де займалася боротьбою з курінням.

Сама Еліс курила з 12 років і зізнавалася, що багато разів намагалася кинути — але це дуже складно.

Елісон померла 22 вересня 2022 року, через рік після встановлення діагнозу. У неї залишилися четверо дітей та п’ятеро онуків.

Причини раку легень

Не тільки куріння викликає рак легень. Хоча воно є найголовнішою причиною.

Чимала частка випадків раку легень зумовлена генетичними поломками, які можуть спровокувати захворювання у людей будь-якого віку та статі.

Та у жінок рак легень частіше пов’язаний саме з генетичними поломками, у чоловіків – через куріння.

Джерело: SurreyLive