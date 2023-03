У 20-річної жінки з Флориди з живота видалили кісту яєчника розміром із гімнастичний м’яч.

Еллісон Фішер із Джексонвілля сказала, що пухлина була настільки великою, що їй здавалося, що вона вагітна десятьма дітьми, і вона не могла нахилятися чи бачити свої ноги.

Вона регулярно стикалася з болями у животі, здуттям живота. Але уродженка Флориди відклала відвідування лікарів, побоюючись витрат і сподіваючись, що це просто піде.

Діагноз рак, поставлений її матері на початку 2021 року спонукав її перевіритись, і лікарі виявили, що у неї гігантська кіста яєчника, і її необхідно видалити хірургічним шляхом.

Новоутворення було розміром з м’яч для вправ або дуже великий кавун і важило понад 45 кг, що становило п’яту частину її ваги.

Фішер сказала, що видалення пухлини врятувало їй життя і змусило знову відчути себе людиною.

Міс Фішер сказала, що зараз навчається керувати автомобілем. Вона також збирається робити операцію обхідного шлункового анастомозу, щоб допомогти їй скинути вагу.

До видалення пухлини вона важила 220 кг, а зараз вага знизилася до 180 кг. Вона прагне довести свою вагу 80 кг.

Лікарі кажуть, що їм також вдалося зберегти фертильність жінці, бо в неї лишився лівий яєчник.

Фішер уперше занепокоїлася, що щось не так, коли їй було 14 років, але лікарі порадили їй схуднути і навіть змусили приєднатися до людей, які стежать за своєю вагою.

Її менструальний цикл розпочався, коли їй було 17 років. Він тривав рік і припинився, перш ніж повернутись пізніше ненормально важким. Вона ніколи не мала регулярних місячних.

У 2020 році у неї почалися біль у животі. Але вона відкладала відвідування лікарів, бо не мала медичної страховки, і вона боялася, що вони просто скажуть їй схуднути.

2021 року у її матері Ейлін був діагностований рак. Фішер сказала, що побачивши все, з чим боролася її мати, вона вирішила знову звернутися до лікарів.

До цього моменту її вже питали, чи не вагітна вона, а її живіт став твердим як камінь.

У листопаді вона вирушила до лікарні Вознесіння Святого Вінсента в Джексонвіллі, де під час сканування було виявлено пухлину, але виявилося, що вона не злоякісна. Лікарі рекомендували їй операцію.

Florida woman, 20, develops ovarian tumor the size of an EXERCISE BALL https://t.co/nuUwC9oSFU via @MailOnline

— Ганна І. (@anni4ka2022) March 29, 2023