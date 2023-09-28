У США народився хлопчик вродженою патологією – гулькою на голові, виявилося це рідкісна мозкова грижа.

Педіатри Чиказької дитячої лікарні вперше помітили патологію, коли дитині було два тижні. Під час обстеження вони знайшли на голові хлопчика червоно-синю гульку, оточену темним довгим волоссям. Ця ознака часто вказує на наявність мозкової грижі.

Після проведення МРТ було встановлено первинний діагноз – вроджена аплазія шкіри. Однак він підтвердився лише частково, коли гулю видалили хірургічним шляхом.

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Насправді елементи кори головного мозку, судини і імунні клітини були пов’язані з мозковою тканиною. Таким чином, з’ясувалося, що це мозкова грижа.

Цей випадок є надзвичайним в педіатрії, він подібний до іншого, коли хлопчик народився без нижньої частини хребта. Причини подібних патологій досі не встановлені.

Джерело: Live Science