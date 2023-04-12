Фахівці Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру успішно прооперували підлітка з пухлиною кісток тазу. Про це співробітники клініки повідомили на своїй сторінці у Facebook.

– До хірургів звернувся 15-річний Петро, якому тривалий час дошкуляв сильний біль у спині. Підліток займався важкою атлетикою і мріяв про кар’єру спортсмена. Але біль заважав тренуватися, – пишуть медики.

За їхніми словами, у Центрі хлопцеві діагностували пухлину, що була розташована на внутрішній частині кісток тазу, мала величезні розміри та стискала інші органи.

Рентгенологічне обстеження показало, що утворення доброякісне, тож потреби в призначенні біопсії не було.

– У пацієнта виявили пухлину тіла клубової кістки таза, це наймасивніша частина тазової кістки. Запропонували оперативне втручання: видалення пухлини з подальшим заповненням дефекту кістковим імплантом, – повідомив хірург-ортопед Олександр Щуровський.

Медик також розповів, що пухлини кісток таза, особливо на внутрішньому боці, найважчі для хірургів через ускладнений доступ до утворення.

Однак у фахівців Центру великий досвід у лікуванні таких патологій. Тож і цього разу втручання було успішним. Сьогодні Петро одужує та чекає на продовження тренувань.

Джерело: ЗУСДМЦ