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Два дні оперуватиме з українськими хірургами: до Львова приїхав особистий лікар Білла Клінтона

21 Березня 2023, 13:26
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
особистий лікар Клінтона

Особистий лікар Білла Клінтона, американський пластичний хірург, батько якого служив у дивізії СС Галичина, Джеймс Сан і ще шестеро хірургів із США напередодні прибули до Львова, щоб допомагати українцям.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомили співробітники Першого медоб’єднання Львова.

– Місія вже розпочала роботу в нашій дитячій лікарні Святого Миколая. Консультації напередодні тривали до пізнього вечора. Американці спільно з нашими медиками оглянули близько ста пацієнтів. Це як діти, так і дорослі, – йдеться в повідомленні.

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Наступні два дні – операції. Попередньо їх заплановано 15. З них три – дорослим.

Щоб допомогти кожному, американські хірурги працюватимуть пліч-о-пліч з українськими колегами одночасно в трьох операційних.

Серед пацієнтів – українці з післяопіковими дефектами, вродженими та набутими вадами обличчя, нейрохірургічними травмами.

Джерело: Перше медоб’єднання Львова

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