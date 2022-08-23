У місті Новомиргород Кіровоградської області 12-річний підліток отруївся дикорослими печерицями, який збирав його батько. Зараз дитина проходить лікування в обласній дитячій лікарні Кропивницького.

Як повідомила представникам ЗМІ головний санітарний лікар області Надія Оперчук, це перший випадок отруєння грибами з початку сезону 2022 року. У той час, як в 2021 році в регіоні зафіксували дев’ять випадків отруєння грибами. Всі – серед дорослих. Троє з них померли.

Зараз дивляться

– Батько збирав гриби в посадці. Все що бачив, все різав. Хлопчик пролежав вдома три дні. І тільки коли вже пожовтів, батьки звернулися до лікарні. День-два був у реанімації, – розповів головний лікар Василь Хорощак.

За його словами, наразі пацієнт переведений в інфекційне відділення. Його стан стабільний, аналізи в нормі. Коли випишуть, поки невідомо: все залежить від того, як організм буде реагувати на лікування.

В Україні цього року хороший урожай грибів. Їхні цінителі можуть насолодитися і тихим полюванням, і улюбленими стравами. Однак з грибами треба бути обережними, вживання неїстівних загрожує отруєнням.