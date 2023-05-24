Через невчасно виявлений вірус герпесу у Львові померла 37-річна жінка з діагнозом герпетичний енцефаліт.

Збудник захворювання виявили інфекціоністи Львівської інфекційної лікарні вже після двох місяців поневірять пацієнтки медичними закладами. Ніхто не міг встановити їй діагноз.

У результаті, лікування почали лише тоді, коли вже нічого не можна було вдіяти. Місяць медики боролися за жіття пацієнтки. Але дива не сталося. Жінка померла від запалення мозку.

У лютому вона перехворіла на коронавірус. Невдовзі у неї почала боліти голова, мучило головокружіння, підвищилася температура, важко стало вимовляти слова. Пацієнтка запідозрила інсульт чи пухлину мозку і пішла на консультацію до невропатолога. На МРТ чогось тривожного не виявили, тож призначили симптоматичне лікування і відпустили додому.

Упродовж майже двох місяців зверталася до лікарів різних спеціальностей. Коли прийшла до інфекційної лікарні, час був втрачений. Проте саме тут у неї запідозрили вірусний герпетичний енцефаліт, одразу госпіталізували і призначили специфічне лікування для знищення вірусу.

Вірус герпесу уражає центральну нервову систему, і може провокувати розвиток менінгіту чи енцефаліту, які ведуть до важкої інвалідизації і часто до смерті.

– Раніше у пацієнтів з такими діагнозами була 100% смертність, та нині 80% хворих одужує, але за умови вчасно розпочатого лікування, – каже завідувачка 4-го діагностичного відділення інфекційної лікарні Таміла Алексанян.

За словами Таміли Алексанян зараз спостерігається багато нетипових випадків енцефаліту. Такі пацієнти потрапляють у різні відділення лікарень (неврологічне, терапевтичне). Лише коли призначене лікування не дає результату, їх скеровують до інфекційної лікарні.

– Згідно з протоколами, лікування енцефаліту потрібно розпочинати тоді, коли є лише підозра. Якщо аналізи на 3-5 день не підтвердять діагноз, тоді лікування відміняють, – говорить лікарка.

Головне, вчасно зупинити хворобу, бо клітини мозку під дією вірусу дуже швидко гинуть.

Лікарі інфекційної лікарні кажуть, що з початку року у них збільшилася кількість пацієнтів з діагнозом енцефаліт (запалення мозку). Це може бути пов’язано з пандемією Covid-19, після якої порушується функція імунної системи.

Джерело: Zахіd.net