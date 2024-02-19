Хірурги Центру Незламні вперше виконали складну операцію з реконструкції нижньої щелепи захиснику, який чекав майже два роки.

Уламок боєприпасу розірвав пів обличчя

На початку повномасштабного вторгнення Андрій Грушко з Херсонщині ніс службу на Донеччині. 12 березня 2022 року уламок російського снаряду розтрощив хлопцю щелепу та мало не позбавив життя.

– Це був звичайний день. Ми тримали позиції та стежили за противником. Коли прилетіло, я дивився в бінокль і навіть не зрозумів, що сталося, – пригадує захисник.

Побратими змогли зупинити масивну кровотечу та евакуювати важкопораненого бійця. Потім майже два роки Андрій проходив лікування у різних медичних закладах України, але лише у реабілітаційному Центрі Незламні його змогли прооперувати.

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Ювелірна робота з реконструкції щелепи

Через відсутність частини кістки і зубів, молодий чоловік увесь цей час не міг нормально харчуватися: жувати та їсти тверду їжу. Аби це виправити, хірурги вставили у щелепу захисника титановий імплантат, однак він не прижився.

Тоді лікарі вирішили замістити відсутній фрагмент власною кісткою пацієнта. Ця майже ювелірна робота, недарма вона вважається однією з найважчих операцій у щелепно-лицевій хірургії. Адже для цього потрібно з’єднати безліч маленьких судин завтовшки всього з людську волосину.

Фахівці Центру разом зі своїми американськими колегами вже неодноразово виконували такі мікрохірургічні втручання. Але команда лікарів на чолі з керівником Центру голови та шиї Олегом Ковтуняком вперше успішно впоралась з цим завданням самостійно. Операція тривала 14 годин, і кістка щелепи нарешті прижилася.

Обличчя зі шрамом

Вже через два тижні після відновлення обличчя Андрій зміг поїхати до дружини та маленького синочка.

– Життя – дуже дорога річ, особливо це розумієш, коли ти на межі життя та смерті, – каже захисник.

Саме тому він хоче залишити шрами, аби не забувати про цінність кожного моменту.

Джерело і фото: Unbroken Ukraine