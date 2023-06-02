Фахівці лікарні Святого Луки Першого медоб’єднання Львова провели хірургічне лікування чоловіка, який страждав від важкої патології кишківника, що, зрештою, призвела до завороту кишок і непрохідності.

Про це співробітники клініки повідомили на своїй сторінці у Facebook.

– Про те, що вада кишківника в нього вроджена, 39-річний Дмитро дізнався два роки тому, коли звернувся по медичну допомогу. Скаржився на метеоризм і погані випорожнення, – пишуть медики.

Тоді лікарі діагностували дольохосигму – подовження сигмовидної кишки. У нормі її довжина – до 40 см, у Дмитра ж – близько 70 см. За статистикою, кожна четверта людина має подовжену сигмовидну кишку. І в 90% випадків ця патологія ніяк себе не проявляє протягом життя.

Медики запропонували Дмитру різні варіанти лікування, зокрема й хірургічне втручання. Від операції хворий відмовився і обрав консервативне лікування: спеціальну дієту і таблетки.

Утім, періодично його стан загострювався і він знову йшов до лікаря. Чергова терапія приносила лише тимчасове полегшення.

Два тижні тому Дмитру скрутило живіт, як ніколи раніше. Метеоризм був такий сильний, що вже не допомагали жодні таблетки. А кожен рух відгукувався нестерпним болем у животі. Він навіть не міг зав’язати шнурки без сторонньої допомоги.

Дмитро зрозумів, що цього разу все набагато серйозніше і звернувся по допомогу до лікарні Святого Луки.

Тут фахівці з’ясували причину гострого стану: подовжена кишка утворила петлі, призвела до завороту кишок і непрохідності. Виник високий, небезпечний для життя, ризик інтоксикації. Тому Дмитро зважився на операцію.

Щоб стабілізувати та полегшити стан пацієнта, хірурги спочатку провели колоноскопію. А згодом виконали лапороскопічну операцію: через невеликі розрізи підшили до передньої черевної стінки петлі кишки, щоб вони надалі не заплутувалися.

Операція тривала півтори години і пройшла успішно.

Дмитро вже вдома. Він чудово почувається і радіє, що нарешті може їсти без страху, що з’явиться дискомфорт чи біль.

Дмитро відверто розповідає про пережите, щоб інші люди з подібними проблемами не терпіли болю і не соромилися звертатися по медичну допомогу.

Джерело: Перше медоб’єднання Львова