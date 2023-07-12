Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ повідомив про черговий (другий з початку року) випадок дирофіляріозу в області.

Жертвою гельмінта стала 24-річна львівʼянка, з-під повіки якої медики Львівської обласної клінічної лікарні витягнули 14-сантиметрового паразита.

Гельмінт виріс таким великим, бо насправді розвивався під повікою молодої жінки майже два роки. Увесь цей час вона відчувала якесь ворушіння в оці, свербіж. Але, коли розповідала про це близьким, над нею просто глузували і пропонували попити заспокійливе.

Львів’янка звернулася за медичною допомогою вже коли з’явилася болісна пухлинка в куточку ока. Тоді і виявили причину проблеми – дирофіляріоз. Пухлинку разом з гельмінтом видалили.

Дирофіляріоз – інфекційна хвороба, поширена серед тварин і здатна передаватися людям. Спричиняють її гельмінти роду Dirofilaria. Захворювання переносять комарі. В організм людини личинка гельмінта потрапляє через укус комара.

Ці гельмінти оселяються майже у половині випадків саме в оці, на його слизових оболонках чи на внутрішній стороні повік.

З моменту зараження людини до утворення пухлини може минути від одного місяця до двох років.

Спершу на місці укусу комара з’являється невеличке ущільнення, яке згодом може вирости до розмірів пухлини.

У місці локалізації паразита відчувається свербіж, печіння, спостерігаються набряки та почервоніння. Можуть бути скарги на головний біль та загальне нездужання.

Щоб уберегтись від інфікування, медики радять користуватися засобами, що відлякують комарів. Як для себе, так і для домашніх тварин, які можуть бути джерелами інвазії.

Джерело і фото: Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ