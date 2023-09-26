У Києві створено два ігрових простори для маленьких пацієнтів, які проходять лікування та реабілітацію в Охматдиті.

Тут щодня отримують допомогу сотні дітей з усієї України, а їхні батьки фактично живуть в лікарні разом з ними. Вони навчаються та проводять вільний час, проте раніше відповідних місць для розваг та відпочинку не було.

Благодійна організація СОС Дитячі Містечка вирішила виправити ситуацію та створила два сучасних дитячих простори, де малеча може психологічно розвантажитись, побавитись з однолітками та отримати заряд позитиву.

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З цієї нагоди благодійники влаштували свято та запросили клоунів для розваги дітей.

Відтепер ігрові простори допомагають малечі швидше відновлятися. А у батьків є можливість відпочити і розслабитися.