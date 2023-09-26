Новини здоров'я На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Новини здоров’я

Два сучасних дитячих простори: у Охматдиті створили реабілітаційні зони відпочинку для пацієнтів

26 Вересня 2023, 16:45
Марина Мелехова редактор
Два сучасних дитячих простори: у Охматдиті створили реабілітаційні зони відпочинку для пацієнтів

У Києві створено два ігрових простори для маленьких пацієнтів, які проходять лікування та реабілітацію в Охматдиті.

Тут щодня отримують допомогу сотні дітей з усієї України, а їхні батьки фактично живуть в лікарні разом з ними. Вони навчаються та проводять вільний час, проте раніше відповідних місць для розваг та відпочинку не було.

Благодійна організація СОС Дитячі Містечка вирішила виправити ситуацію та створила два сучасних дитячих простори, де малеча може психологічно розвантажитись, побавитись з однолітками та отримати заряд позитиву.

Зараз дивляться

З цієї нагоди благодійники влаштували свято та запросили клоунів для розваги дітей.

Відтепер ігрові простори допомагають малечі швидше відновлятися. А у батьків є можливість відпочити і розслабитися.

Читайте також:
родинаДіти, які з’явилися на світ у перші дні великої війни, мають неймовірні життєві сили: історія народження Нікіти
 Джерело і фото: СОС Дитячі Містечка

Теги
Київ лікування Охматдит реабілітація
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь