У лікарні Святого Пантелеймона 22-річну дівчину, яка з дитинства виборює у хвороби своє життя, знають мало не всі лікарі. Попри те, що у неї ниркова недостатність, виснажливий біль і відмирання суглоба, вона не втрачає надію, що зрештою все буде добре.

Насті – 22 роки і живе вона в селі Годовиця. Ще в дитинстві дівчині діагностували ниркову недостатність.

А в 9 років вона потрапила в ДТП, у результаті майже всі внутрішні органи зазнали ушкоджень, а хворі нирки зовсім відмовляють.

З 13 років тричі на тиждень – гемодіаліз. У 16 – в Білорусі дівчинці пересаджують нирку. Дуже раділа. Але за три роки – відторгнення пересадженого органу.

Ще за рік, коли донорську трансплантацію вже роблять і в Україні, Настя знову наважується на пересадку. Але її організм, на жаль, знову не прийняв донорський орган.

Проте у дівчини немає відчаю. Вона влаштовується на роботу офіціанткою, у вільний час (між гемодіалізами) займається спортом, бігає та їздить на велосипеді.

Але доля знову завдає їй удару. Якось заболів тазостегновий суглоб. Думала, перетрудила, проте чим далі, біль посилювався, ставав нестерпним. Настя вже не могла стати на ногу.

Упродовж чотирьох років дівчина фактично жила на знеболювальних, щоб мати змогу ходити. Спортом, звісно, припинила займатися, але роботу не полишила. Просто одягала довгу сукню, щоб не була помітна її кульгавість.

– Я жила з цим болем. З ним засинала і з ним прокидалась, – з жахом згадує Настя.

Після обстеження львівські медики встановили невтішний діагноз – відмирання голівки стегнової кістки. Такі випадки майже не трапляються у молодих. Зазвичай це хвороба людей похилого віку.

У Насті ж захворювання спровокували імуносупресанти, які приймають після пересадки органу. Вилікувати вражений некрозом суглоб медикаментозно неможливо. Тільки операція та ендопротезування.

Хірургічне втручання в лікарні Святого Пантелеймона пройшло успішно!

Лише кілька днів минуло після операції, а Настю вже можна побачити в лікарняних коридорах. Поки що на милицях, але в хорошому настрої. Їй більше не потрібні знеболювальні. І це велика перемога – і Насті, і лікарів.

Настя продовжує боротися за своє здоров’я. Вона стала в лист очікування на ще одну трансплантацію. Третя спроба обов’язково мусить бути вдалою.

Джерело і фото: Перше медичне об’єднання Львова