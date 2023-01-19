У нових рекомендаціях органів охорони здоров’я Канади, затверджених урядом цього тижня, йдеться про ліміт у дві чарки міцного алкоголю на тиждень та обов’язкові попередження щодо шкоди для здоров’я на всіх горілчаних виробах.

Повідомляється, що це суттєві зміни в цьому питанні відтоді, як в 2011 році були ухвалені попередні рекомендації щодо безпечного вживання алкоголю: 10 стопок на тиждень для жінок і 15 — для чоловіків.

Зазначається, що нові рекомендації засновані на дослідженні, яке профінансувала Health Canada – Національна система охорони здоров’я.

Зараз дивляться

– Головним висновком вчених є те, що будь-яка кількість алкоголю шкодить вашому здоров’ю, – каже член групи експертів, які працювали над розробкою рекомендацій, Ерін Гобін.

Згідно з результатами дослідження, все, що перевищує дві стандартні дози (близько 341 мл пива міцністю в 5% або 142 мл вина міцністю 12%), підвищує ризики негативних наслідків для здоров’я, таких як рак грудей і рак товстої кишки.

Зазначається, що такі застереження можуть стати “холодним душем” для 80% дорослих канадців.

– Для більшості жителів Канади три чарки на тиждень – не така вже й велика доза алкоголю. Але для тих, хто їх випиває, це означає, що, наприклад, ризик раку мозку і горла зростає на 15%, – зазначає Ерін Гобін.

Експерти стверджують, що кардинальні зміни в рекомендаціях щодо вживання алкоголю – фактично від двох склянок на день до двох на тиждень – є результатом ретельних і тривалих досліджень.