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Двох американок запідозрили в наркоманії після того, як вони з’їли рогалики з маком

20 Березня 2023, 13:08
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
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Джерело: Pixabay

Дві молоді мами зі штату Нью-Джерсі в США подали до суду на лікарні через тести на наркотики, які дали позитивні результати після того, як вони з’їли рогалики з маком через кілька днів після пологів.

Жінки стверджують, що лікувальні установи, в яких вони народжували, порушили їхні права, оскільки провели тести на наркотики без їхньої згоди.

За словами американок, причиною хибнопозитивних результатів могло бути насіння маку, яким були посипані з’їдені рогалики.

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Жінок підтримав Американський союз громадянських свобод (ACLU), який також заявляє, що тести були грубим порушенням їхнього приватного життя.

Хоча деякі експерти в медичній спільноті вважають, що ідея про те, що насіння маку може призвести до позитивного тесту на наркотики, неможлива, оскільки насіння маку не містить опію.

У той же час, за даними Міністерства сільського господарства США (USDA), насіння маку може забруднюватися опіатами, які містяться в насіннєвій коробочці, що покриває його.

Джерело
The Guardian
Теги
Лікарні мати Наркотики Пологи США
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