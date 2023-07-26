12-річному Антону та 15-річному Дімі 10 липня в Охматдиті провели трансплантації від посмертного донора.

Один з хлопчиків отримав донорські нирки, інший – печінку. Своїм порятунком вони завдячують найменшому посмертному донору в Україні.

Тепер діти можуть повернутися додому та жити звичайним життям.

Батьки 4-річного хлопчика з Рівного, якому діагностували смерть мозку, дали згоду на посмертний забір органів, аби подарувати шанс на життя іншим трьом дітям.

Велика подяка родині і світла пам’ять хлопчику.

Антон, якому пересадили нирки, народився з вродженими урологічними та шлунково-кишковими вадами, з однією ниркою.

Три роки тому і вона перестала працювати. Останні два роки хлопчик з мамою фактично жили в Охматдиті та чекали на донора.

Антону провели декілька реконструктивних операцій та підготували до пересадки. Коли донор знайшовся, наші трансплантологи вперше виконали пересадку одразу двох нирок на один бік. Успішну пересадку.

Вперше за два роки Антон з мамою покинув лікарню. Проте вони поки що не можуть повернутися додому на Херсонщину, бо їхнє село тимчасово перебуває в окупації.

Печінку пересадили 15-річному Дімі з Кіровоградської області.

Пів року тому йому діагностували прогресуючий цироз печінки. Шанси прожити ще бодай рік у підлітка бути невисокими – всього 30%. Усе його тіло набуло жовтого кольору.

Потрібна була термінова пересадка печінки.

Спеціалісти Охматдиту змогли стабілізувати стан дитини, підготувати його до трансплантації та успішно пересадити орган.

Антон та Діма ще приїжджатимуть в Охматдит на контрольні перевірки.

Серце від того ж маленького донора тепер б’ється у грудях 6-річної дівчинки. Пересадку серця виконали в Інституті серця МОЗ України.

– Це перший випадок в Україні, коли донором органів стала 4-річна дитина. Мужнє рішення батьків врятувало трьох інших діток, – розповідає трансплантолог Охматдиту Олег Годік.

Загалом в Україні понад 3 тис. людей чекають на трансплантацію органів.

З початку нинішнього, 2023 року в Охматдиті виконали 12 трансплантацій органів дітям: пересадили дев’ять нирок та три печінки.

Джерело і фото: НДСЛ Охматдит