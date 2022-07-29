В ході дослідження продуктів, які можуть знизити високий рівень цукру в крові, вчені Канади виявили, що чорничний сік здатний знизити рівень глюкози в крові на 35%.

В ході дослідження продуктів, які можуть знизити високий рівень цукру в крові, вчені Канади виявили, що чорничний сік здатний знизити рівень глюкози в крові на 35%.

За словами вчених, результати цього дослідження ясно показують, що чорничний сік має сильний потенціал проти ожиріння та діабету.

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– Чорничний сік може являти собою новий терапевтичний засіб, оскільки він знижує гіперглікемію у мишей з діабетом і може захистити молодих мишей з преддіабетом від розвитку ожиріння і діабету, – заявив професор фармакології медичного факультету Університету Монреаля Пьер С. Хаддад.

Відзначається, що вчені перевірили дію чорничного соку на групі мишей, схильних до ожиріння, резистентності до інсуліну, діабету та гіпертонії.

Відзначається, що в дослідженнях використовували чорничний сік, біотрансформований бактеріями з шкірки плодів, які підсилюють антиоксидантну дію продукту.

Джерело: Express