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Диабет ІІ типу: сік, який знижує рівень цукру майже на 35%

29 Липня 2022, 17:26
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
чорника
Джерело: Depositphotos

В ході дослідження продуктів, які можуть знизити високий рівень цукру в крові, вчені Канади виявили, що чорничний сік здатний знизити рівень глюкози в крові на 35%.

В ході дослідження продуктів, які можуть знизити високий рівень цукру в крові, вчені Канади виявили, що чорничний сік здатний знизити рівень глюкози в крові на 35%.

За словами вчених, результати цього дослідження ясно показують, що чорничний сік має сильний потенціал проти ожиріння та діабету.

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– Чорничний сік може являти собою новий терапевтичний засіб, оскільки він знижує гіперглікемію у мишей з діабетом і може захистити молодих мишей з преддіабетом від розвитку ожиріння і діабету, – заявив професор фармакології медичного факультету Університету Монреаля Пьер С. Хаддад.

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Відзначається, що вчені перевірили дію чорничного соку на групі мишей, схильних до ожиріння, резистентності до інсуліну, діабету та гіпертонії.

Відзначається, що в дослідженнях використовували чорничний сік, біотрансформований бактеріями з шкірки плодів, які підсилюють антиоксидантну дію продукту.

Джерело: Express

Теги
Діабет Наукові дослідження науковці сік Ягоди
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