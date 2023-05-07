Фахівці лікарні Святого Пантелеймона Першого медоб’єднання Львова успішно провели пересадку легень 44-річному Сергію Кудію зі Слов’янська Донецької області. Він став уже четвертим українцем, який отримав донорські легені не в закордоном, а в своїй країні.

Про це повідомили співробітники клініки на своїй сторінці у Facebook.

– Ще 12 днів тому Сергій ледь проходив кілька метрів і не уявляв свого життя без кисневої підтримки. Нині пацієнт щодня проходить понад 4 000 кроків, дихає на повні груди та будує плани на майбутнє, – пишуть медики.

З їхніх слів стало відомо, що колись Сергій працював водієм автобуса. Але два роки тому його самопочуття різко погіршилося: чоловік швидко втрачав вагу, у нього почалися часті напади задишки. Сатурація впала до 80%. Інгаляційні препарати вже не допомагали.

Чоловікові діагностували хронічне обструктивне захворювання обох легень і тотальну бульозну емфізему: численні повітряні кісти просто замінили здорову легеневу тканину. Жити без кисневого концентратора чоловік не міг.

Останній рік Сергій рідко залишав своє житло, був повністю киснево залежний. Він втратив 20 кг і жив з очікуванням, що кожен новий день може стати останнім. Хвороба швидко прогресувала і забирала останні сили пацієнта.

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Дружина Сергія Ірина дізналася про те, що в Україні почали пересаджувати легені. Із Полтави, де подружжя жило після початку повномасштабного вторгнення, до трансплантологів у Львові пара приїхала два місяці тому.

Відтоді подружжя мешкало тут, чекаючи на виклик до лікарні. Одного разу так і сталося. Для Сергія з’явилися донорські легені.

– Операція почалася опівночі. Усю ніч дружина чекала звісток під дверима операційної. О 10-й ранку лікар повідомив: усе пройшло успішно. Просто на очах нові легені стали рожевими і наповнилися повітрям. Чоловік почав дихати, – пишуть співробітники лікарні.

За їхніми словами, на 12 день після пересадки пацієнт почувається дуже добре. Він багато ходить і наполегливо розробляє легені за допомогою тренажерів.

Свої рятівні легені Сергій Кудій отримав від посмертного донора. Ним став 42-річний житель Нововолинська. Чоловіка вразив важкий інсульт, і медики констатували смерть мозку. Рідні чоловіка дали згоду на забір органів. Крім Сергія, тієї ночі було врятовано ще три життя.

Джерело: Перше медоб’єднання Львова