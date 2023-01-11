Згідно з останніми даними ООН, за 2021 рік у світі померло 5 млн дітей до п’яти років. Майже половина (47%) з них померли в перший місяць життя. Основною причиною дитячої смертності експерти вважають відсутність покращення охорони здоров’я в різних країнах світу.

Відмічається, що з 2017 року кількість смертей новонароджених майже не змінюється. Найбільша проблема з дитячою смертністю і мертвонародженими зберігається в Африці.

– Незважаючи на значний прогрес у зниженні материнської смертності, зберігається величезна потреба у зміцненні безпечних та якісних пологів, особливо в невідкладних акушерських умовах у країнах Африки на південь від Сахари, – зазначає лікар Вандана Тріпаті, директор програми з безпечної хірургії в галузі планування сім’ї та акушерства в неурядовій організації EngenderHealth.

Діти, які були народжені в країнах Африки на південь від Сахари, в 15 разів частіше вмирають у дитинстві, ніж у Європі та Північній Америці.

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Крім того, ризик народження мертвої дитини у жінок у країнах Африки у сім разів вищий, ніж у жінок у Європі та Північній Америці.

За даними ООН, у 2021 році 1,9 млн дітей народилися мертвими, з них 77% — у країнах Африки на південь від Сахари та Південній Азії.

Така висока неонатальна смертність відбувається через ускладнення та передчасні пологи.

Для дітей, які пережили перші 28 днів життя, найбільшу загрозу становлять такі захворювання, як пневмонія, діарея та малярія.