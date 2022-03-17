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Дитячі кардіохірурги з Києва вже працюють у Львові: скоро почнуть робити операції

17 Березня 2022, 10:55
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
консультація
Джерело: Depositphotos

Київська філія Центру дитячої кардіології та кардіохірургії на період війни переїхала до Львова та працюватиме на базі Львівського обласного кардіоцентру на вулиці Кульпарківській, 35, повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

– Тут облаштували приміщення для проведення консультацій, операцій, реанімації та післяопераційного періоду маленьких пацієнтів, – написав він.

Лікарі вже розпочали прийом пацієнтів: проводять огляди, консультують дітей, а з наступного тижня планують розпочати операції. Обладнання та витратні матеріали вже перевезли з Києва до Львова.

– Після нашої перемоги київські фахівці повернуться на свої робочі місця у столиці. А ми думатимемо над тим, щоб філія цього закладу і надалі працювала у Львові, – додає Козицький.

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Також глава області побажав усім маленьким пацієнтам закладу якнайшвидшого одужання та запевнив, що вони перебувають у надійних руках.

Джерело: Максим Козицкий

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